Delta trova l’accordo con il sindacato piloti: stop ai licenziamenti fino al 2022

15:54

Accordo raggiunto tra Delta Air Lines e i sindacati dei piloti della compagnia aerea. Grazie all’intesa verranno congelati eventuali licenziamenti almeno fino al primo gennaio del 2022.

A rischio erano quasi 2mila dei 13mila piloti che fanno parte del vettore nordamericano, con altre possibili uscite che avrebbero potuto aggiungersi per il 2021.



Tra i termini dell’intesa la riduzione del 5 per cento dell’orario minimo di lavoro garantito e un miglioramento sul fronte dei benefit in caso di pensionamento volontario e anticipato. I piloti dovranno ora pronunciarsi ora sull’intesa per ratificarla.