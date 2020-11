Mobilità integrata, la piattaforma Wizz Air per taxi e trasferimenti

12:31

Si chiama Wizz Ride la nuova piattaforma di Wizz Air per la prenotazione di taxi e trasferimenti privati. Integrata nella app mobile, è in collaborazione con CarTrawler, fornitore b2b di soluzioni di autonoleggio e mobilità, e consente di ottenere soluzioni di mobilità su misura per ogni cliente.

“Il prodotto - spiega George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air - fornisce convenienti servizi di mobilità a terra sia in caso di prenotazione anticipata, sia su richiesta. È disponibile con il semplice tocco di un pulsante sull'app mobile di Wizz Air".



Collegando tra loro le opzioni di trasporto, Wizz Ride semplifica i viaggi, in quanto fornisce uno sportello unico per le esigenze dei passeggeri. “Wizz Air – aggiunge Aileen McCormack, chief commercial officer di CarTrawler - è una compagnia aerea focalizzata sull'innovazione durante tutto il viaggio del cliente. La sua strategia mobile first si adatta perfettamente alla nostra piattaforma di mobilità unica ed è un importante segno di fiducia in un periodo instabile per il settore dei viaggi”.