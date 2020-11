ITA-Alitalia, domani il primo cda. La sede sarà nel quartiere Eur di Roma

11:12

Individuata la nuova sede (temporanea) per ITA-Alitalia si apre ora il primo iter con la convocazione di un doppio consiglio di amministrazione: il primo, formale, sarebbe fissato per domani 12 novembre, mentre il secondo, operativo, si dovrebbe tenere la prossima settimana, venerdì 20.

Si avvicina dunque uno sblocco della situazione di stallo per l’avvio della macchina della newco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere si sarebbe infatti risolta una questione anche burocratica come quella della definizione della sede della nuova compagnia, finora fissata genericamente in Roma, mentre adesso sarebbero stati individuati gli uffici nel quartiere dell’Eur.



Una soluzione temporanea, come detto, perché nei programma ci sarebbe poi lo spostamento nella sede storica di Alitalia a Fiumicino. Un altro asset che la nuova gestione sarebbe intenzionata a rilevare dalla bad company insieme a codici di volo e programma MilleMiglia.



Tornando ai cda, il primo appuntamento dovrebbe essere dedicato ai passi formali, primi fra tutte le nomine con l’insediamento dell’amministratore delegato Fabio Maria Lazzerini, del presidente Francesco Caio e degli altri consiglieri scelti. La prossima settimana invece si passerà al piano industriale da presentare poi al Governo e alla Commissione europea.