Med Cruise nomina Aimilia Papachristou segretario generale

Un nuovo segretario generale per MedCruise. Sarà Aimilia Papachristou a ereditare il ruolo ricoperto dal 2018 Jordi Caballé.

All’interno dell’associazione, che rappresenta i porti crocieristici del Mediterraneo, Papachristou ha ricoperto il ruolo di Senior Project Manager, dal 2013 al 2018.



In precedenza è stata consulente aziendale per l'integrazione crociera-ferrovia della compagnia ferroviaria greca Trainose S.A. e consulente del Segretario generale dei porti e della politica portuale, presso il Ministero dello sviluppo greco. Economista, con ampia esperienza negli ambiti della gestione e delle politiche portuali, è membro fondatore di PortEconomics.eu e sta conseguendo un dottorato sulla governance dei porti da crociera.



“L’associazione trarrà vantaggio dall’esperienza di Aimilia e avanzerà ulteriormente a beneficio dei nostri membri. Vorremmo ringraziare Jordi per la sua professionalità e l’ottimo lavoro svolto. Gli auguriamo ogni successo per i suoi progetti futuri”, ha dichiarato il presidente di di MedCruise, Aris Batsoulis.