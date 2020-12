Klm e Delta, partono i voli Covid tested tra Amsterdam e Atlanta

08:00

Dal 15 dicembre Klm e Delta Air Lines opereranno voli Covid tested tra Amsterdam e Atlanta. Le due compagnie aeree partner hanno lavorato con il Governo olandese, l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e l’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson di Atlanta per fornire un programma completo di test che consenta ai passeggeri di essere esentati dalla quarantena all’arrivo nei Paesi Bassi.

I collegamenti Covid tested, precisa una nota di Klm, saranno operati quattro volte a settimana da Atlanta ad Amsterdam (Delta e Klm garantiranno due frequenze ciascuna). A bordo saranno accettati solo passeggeri con esito negativo del test. Il test durerà inizialmente tre settimane e, in caso di successo, potrà essere esteso ad altre rotte.



I passeggeri potranno scegliere i voli Covid tested quando acquistano i biglietti online oppure optare per altri voli giornalieri alternativi tra Atlanta e Amsterdam operati dai due vettori.



“Questo è un passo avanti molto importante. Fino a quando un vaccino approvato non sarà disponibile in tutto il mondo, questo programma di voli Covid tested rappresentano il primo passo verso la ripresa dei viaggi internazionali”, dichiara nella nota Pieter Elbers, presidente e ceo di Klm Royal Dutch Airlines.



“La creazione di corridoi di viaggio Covid free, oltre alle molteplici misure di sicurezza che abbiamo introdotto attraverso il Delta CareStandard, fornirà ai passeggeri e alle autorità maggiore fiducia nei viaggi aerei”, aggiunge Steve Sear, Delta President - International e Executive Vice President - Global Sales.