Finnair e il volo virtuale a Rovaniemi dedicato all’Unicef

13:58

Finnair ha messo in vendita in questi giorni 8 strani voli: si tratta di rotte verso la Lapponia, in specifico Rovaniemi, per incontrare Babbo Natale.

Sono, ovviamente, voli virtuali che saranno realizzati in VR con la collaborazione tecnica di ZOAN, ma costano 10 euro a persona.



La compagnia ha infatti deciso di donare il ricavato all’Unicef per interventi a favore dei bambini del mondo colpiti dalla pandemia.



In sostanza, il vettore mette a disposizione a partire dal giorno di Natale un’esperienza virtuale che prevede volo in prima classe con tanto di servizio di bordo, visione dell’aurora boreale e visita alla casa di Babbo Natale.



“Grazie alla magia della realtà virtuale, Finnair può far volare le famiglie a Rovaniemi in Lapponia, nonostante le restrizioni di viaggio, per godersi un paese delle meraviglie invernale e incontrare Babbo Natale. Spero che questo porti un sorriso a chi volerà con noi”, ha detto Mikko Turtiainen, vicepresidente global sales di Finnair.



Otto i voli ‘speciali’ programmati dalla compagnia fino al 30 dicembre.