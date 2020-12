Air Europa-Iberia: la somma per la vendita sarà dimezzata

09:46

La telenovela dell’acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag per creare un maxi soggetto del trasporto aereo spagnolo con Iberia si arricchisce di un nuovo capitolo.

Le parti in causa, ovvero la famiglia Hidalgo e la loro Globalia, gruppo del quale fa parte Air Europa, e Iag avrebbero raggiunto un accordo di compromesso per portare avanti l’operazione, senza la quale potrebbe essere a rischio lo stesso futuro del vettore spagnolo, alle prese come molte compagnie del settore con gravi crisi finanziarie.



La nuova intesa, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, verterebbe su due punti: la cifra dell’acquisizione si dimezzerebbe passando da un miliardo a 500 milioni di euro. Una diminuzione che sarebbe compensata dagli aiuti statali che Air Europa riceverà per proseguire nell’operatività. Inoltre la somma non sarà versata fino al 2026, data in cui scadrà il tempo per restituire la cifra versata dal Governo. L’accordo, comunque dovrà essere soggetto ad approvazione da parte delle autorità.