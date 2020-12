Torneremo presto a volare, in un video gli auguri di Aeroporti di Roma

10:21

Un pianista ripreso dall'alto da un drone che, nel mezzo di una pista chiusa, esegue il brano 'Over the rainbow' e una ballerina che si esibisce in un terminal vuoto senza personale e passeggeri. È il video realizzato da Aeroporti di Roma per questo Natale che, per le restrizioni ai viaggi legate alla pandemia, "sarà diverso da tutti gli altri".

Girato "per la prima volta in assoluto all'interno di un Terminal vuoto", il T1 di Fiumicino, il video vuole essere un messaggio "di speranza", perché, spiega la società di gestione, "anche nei momenti più bui si deve trovare la forza di andare avanti facendo affidamento su una caratteristica insita nell'uomo: la resilienza".