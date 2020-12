Trenitalia prolunga i punti fedeltà con Cartafreccia

08:47

Trenitalia regala per fine anno un prolungamento dei punti fedeltà. Con una comunicazione agli iscritti al programma, la società ha annunciato che ora c'è tempo fino al 28 febbraio 2022 per richiedere i premi collegati a Cartafreccia.

Si tratta della seconda modifica al regolamento, dopo che già a maggio era scattata una prima proroga, all'aprile 2021. C'è ancora tempo, intanto, per ricevere un rimborso tramite bonus elettronico, relativo ai biglietti cancellati a causa della seconda ondata Covid. Nel dettaglio: per i ticket non utilizzati, con partenze dal 6 al 16 novembre 2020, è possibile richiedere un bonus elettronico entro il 31 dicembre 2020; per i biglietti con partenza dal 17 novembre 2020 è possibile richiederlo prima della partenza del treno, a prescindere dalla data. A. L.