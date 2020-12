Etihad si concentra sui voli charter dedicati

10:37

Etihad Airways investe sul servizio di voli charter dedicati. La compagnia ha potenziato un servizio "completamente personalizzabile su una varietà di opzioni di volo, tra cui un servizio passeggeri dedicato, un volo solo cargo o un pacchetto combinato passeggeri e merci".



In verità, come riportato da Travelmole, non si tratterebbe di una nuova opzione per la compagnia aerea, che quest'anno ha già realizzato oltre 500 collegamenti charter, compresi i voli governativi e umanitari.

Ma ora starebbe puntando con maggiore decisione a questa possibilità, poiché la pandemia continua a sconvolgere la regolare programmazione dei voli.

"Mentre la pandemia da Covid-19 continua ad avere un impatto negativo sul settore dell'aviazione commerciale, i voli charter forniscono una comoda alternativa al viaggio, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere l'orario di partenza, la destinazione e il percorso", ha affermato Alex Featherstone, vice president of network planning di Etihad.

I voli charter includono fra l’altro la copertura assicurativa Covid-19 globale per tutti i passeggeri.