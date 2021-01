08:04

Qantas guida la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo per il 2021 stilata da AirlineRatings.com.

Il sito ha anche annunciato le venti compagnie e i dieci vettori low cost più sicuri per il 2021, prendendo a campione le 385 compagnie che monitora costantemente. Nell’effettuare la valutazione delle compagnie aeree più sicure al mondo, AirlineRatings.com tiene conto di fattori che includono incidenti gravi, audit da parte degli organi di governo e dell'industria dell'aviazione, audit governativi, iniziative di sicurezza, età della flotta.



Il primato di Qantas

Selezionando Qantas come compagnia aerea più sicura al mondo per il 2021, AirlineRatings.com ha evidenziato che nel corso dei suoi 100 anni di storia, la più antica compagnia aerea al mondo che opera ininterrottamente ha accumulato un record di primati nelle operazioni e nella sicurezza.

Qantas è infatti stata leader ad esempio nello sviluppo del Future Air Navigation System, nel monitoraggio in tempo reale dei motori in tutta la flotta, nella registrazione dei dati di volo per monitorare le prestazioni dell'aereo e dell’equipaggio.



La classifica

Allargando il raggio alle venti compagnie aeree più sicure, Qantas è seguita in ordine di graduatoria da Qatar Airways, Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, Eva Air, Etihad Airways, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, British Airways, Virgin Australia / Virgin Atlantic, Hawaiian Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Sas, Finnair, Lufthansa, Klm e United Airlines.

Secondo Geoffrey Thomas di AirlineRatings.com, queste compagnie aeree sono in prima linea per sicurezza, innovazione e lancio di nuovi aeromobili.



Le low cost più sicure

Venendo alle 10 compagnie aeree low cost più sicure per il 2021, si parte da Air Arabia per proseguire con Allegiant, easyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet e Wizz Air. Thomas ha aggiunto che nella valutazione si sono considerati solo incidenti gravi. "Tutte le compagnie aeree subiscono quotidianamente incidenti e molti problemi sono legati alla produzione degli aeromobili e non all’operatività del vettore. È il modo in cui l'equipaggio di volo gestisce gli incidenti che differenzia una buona compagnia aerea da un vettore poco sicuro".