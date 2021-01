15:18

Il giorno di Capodanno Ed Bastian, ceo di Delta, ha inviato ai suoi dipendenti una lettera con alcune considerazioni sul 2021.

Nonostante le molte sfide attese per tutto il comparto aereo, il manager ha dimostrato un certo ottimismo circa le aspettative: entro la primavera, ha scritto, si aspetta che la compagnia aerea abbia un flusso di cassa positivo.



Nella lettera, pubblicata integralmente da Skift, Bastian ammette che il 2021 "sarà un anno di ripresa: dovremo essere agili e pronti ad adattarci all'ambiente in continua evoluzione". Nei prossimi 12 mesi, aggiunge, "vivremo due fasi distinte: la prima simile al 2020, con la domanda di viaggi profondamente al ribasso e l'attenzione su salute e sicurezza. La seconda fase inizierà quando si raggiungerà un punto di svolta con il vaccino di massa, che stimolerà il ritorno ai viaggi, in particolare quelli business".



La strategia di Delta nei prossimi mesi si concentrerà dunque su alcuni punti fermi: proteggere le persone; sfruttare innovazione e agilità; agire in base ai feedback dei clienti; non perdere di vista l'impegno a diventare una compagnia a emissioni zero. O. D.