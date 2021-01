11:13

Un travel pass digitale per volare tra Italia e Stati Uniti. AOKpass arriva anche sui voli Alitalia in partenza da Roma Fiumicino per gli States. Si tratta di una applicazione, nata dalla collaborazione tra la Camera di Commercio Internazionale, International Sos e Sgs, che consente di certificare il risultato negativo del test anti-covid del passeggero.

“La nuova procedura di viaggio di Aeroporti di Roma e Alitalia è semplice: una volta scaricata l'applicazione AOKpass sul dispositivo mobile del passeggero e, dopo aver effettuato il test all'aeroporto di Fiumicino, i viaggiatori riceveranno il risultato attraverso un codice QR che autentica e memorizza in modo sicuro il risultato negativo sul dispositivo. Al momento dell'imbarco sul volo per New York, i passeggeri potranno quindi utilizzare le proprie credenziali sanitarie digitali controllate dagli assistenti all'imbarco che scannerizzano direttamente il codice QR”.



Il sistema è attivo dal 5 gennaio, dopo l’ingresso lo scorso mese sulle rotte tra Giappone e Singapore.



Una nuova prospettiva

L’introduzione dell’app e la digitalizzazione del processo di certificazione di negatività rappresenta un’ulteriore evoluzione del processo avviato con i voli Alitalia tra Roma e Milano e proseguito con i voli ‘quarantine free’ dagli Stati Uniti.



“Il sistema AOKpass - precisa Arnaud Vaissié, chairman e ceo di International SOS - oltre ad essere di facile utilizzo per i passeggeri è garantito dagli elevati standard di sicurezza dell'ICC. Poiché le reazioni alla pandemia COVID-19 continuano ad essere altalenanti in tutto il mondo, è essenziale disporre di un sistema sicuro e facilmente adattabile per tornare a viaggiare. In particolare per consentire la ripartenza dei viaggi d'affari che sono la chiave della ripresa economica globale”.



L’adozione di questo sistema apre dunque una nuova prospettiva per i viaggi, alternativo a quarantene e isolamento, che risultano nella maggior parte dei casi incompatibili con le esigenze di chi si mette in viaggio.