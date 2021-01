14:38

Emirates conta di rimettere in pista tutti gli aerei della propria flotta, compresi gli A380, ovvero quelli più fermi in questo momento, entro la fine dell’anno.

È questa la convinzione del presidente della compagnia di Dubai Tim Clark. In un’intervista rilanciata da Simpleflying il manager ha spiegato che ci sono tutti i presupposti perché i velivoli ricomincino a essere utilizzati anche per il lungo raggio. Naturalmente, ha poi specificato, non si potrà pensare di avere un utilizzo come quello del 2019 e gli schedule continueranno a essere ridotti rispetto al passato.



Attualmente circa cento dei 117 aerei della flotta sono a terra.