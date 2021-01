11:35

Saranno Emirates ed Etihad le prime compagnie aeree che utilizzeranno Iata Travel Pass, il passaporto sanitario digitale messo a punto dall’associazione mondiale delle compagnie aeree per accelerare la ripresa del traffico aereo internazionale.

“Iata Travel Pass consente ai passeggeri di creare un ‘passaporto digitale’ per verificare che il loro test prima del viaggio o la vaccinazione soddisfi i requisiti della destinazione – si legge in una nota dell’associazione -. Potranno anche condividere i certificati di test e vaccinazione con le autorità e le compagnie aeree per facilitare i viaggi”.



Emirates avvierà la prima fase sperimentale nel proprio hub di Dubai a partire dal prossimo primo aprile, mentre la compagnia di Abu Dhabi inizierà a testarlo su alcuni voli entro il primo trimestre di quest'anno.