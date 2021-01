Ego Airways lancia il Brindisi-Forlì e il Brindisi-Firenze

14:27

Due nuove rotte per Ego Airways, che da 4 giugno al 26 settembre servirà Forlì e Firenze dall’aeroporto di Brindisi. Le vendite sono state aperte in questi giorni. I voli saranno tre alla settimana per entrambi i collegamenti, in programma il martedì, il giovedì e la domenica.

L’attivazione dei nuovi operativi è particolarmente significativa anche perché segna il raddoppio degli scali in una regione come la Puglia, meta di primo piano del panorama turistico nazionale e internazionale, e un ulteriore rafforzamento della partnership con Aeroporti di Puglia. E come per le tratte già lanciate, al fine di garantire ai clienti il massimo della flessibilità, fino al 31 maggio sarà possibile modificare gratuitamente la prenotazione.



“Diamo seguito a un’altra azione prevista dal nostro piano di crescita, forti anche dell’ottimo riscontro da parte dei tour operator e delle adv nonché della clientela diretta. La Puglia, particolarmente nel periodo estivo, è una regione chiave per il nostro turismo e siamo molto soddisfatti di poter presentare queste nuove tratte che ci permetteranno di giocare un ruolo di primo piano nei flussi legati al mare Italia e, in generale, nella ripresa del turismo nel nostro Paese” dice Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Airways.



Soddisfazione è espressa anche da Aeroporti di Puglia: “L’annuncio del nuovo operativo stagionale su Brindisi da parte di Ego Airways, che segue quello di pochi giorni fa su Bari è un ottimo segnale per l’aeroporto salentino. I collegamenti per Firenze e Forlì sono coerenti con i piani di espansione della rete domestica in questo periodo di emergenza pandemica. Le nuove destinazioni, infatti, permettono di assicurare gli spostamenti in ambito nazionale da e verso aree anche a forte attrazione turistica” dice il presidente Tiziano Onesti.