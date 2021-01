Turismo spaziale, Axiom annuncia i nomi dei primi passeggeri

17:01

Il turismo spaziale diventa realtà. L'annuncio arriva direttamente dalla compagnia statunitense Axiom Space, fondata nel 2016 da Michael Suffredini, che svela i nomi dei primi passeggeri che saliranno a bordo della navicella Crew Dragon diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Tra i viaggiatori illustri che accompagneranno il comandante Michael Lopez-Alegria (ex NASA), vi saranno tre facoltosi uomini d'affari: Mark Pathy, Larry Connor ed Eitan Stibbe. Grande assente, contrariamente alle voci che giravano già da tempo, la star del cinema Tom Cruise. Il volo è previsto per gennaio 2022, ma come riporta sputniknews.com, anche la compagnia Space Adventures si prepara per i suoi lanci turistici su una navetta Soyuz. I primi tour si svolgeranno tra il 2021 e il 2023.



Gaia Guarino