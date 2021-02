Heathrow, a gennaio traffico a -89%

12:02

Gennaio nero per l'aeroporto londinese di Heathrow che durante lo scorso mese ha registrato un -89% sul traffico a causa della netta riduzione dei voli internazionali. Soltanto 677mila i passeggeri che hanno viaggiato da questo scalo, di cui 57mila su tratte domestiche, 187mila interni all'Ue e la restante parte verso gli altri continenti con un picco verso il Medioriente (133mila).

Quello che il Regno Unito chiede, come riporta travelmole.com, è una pianificazione del settore aereo a stretto giro, soprattutto per quanto riguarda gli scambi con l'estero in ottica non soltanto leisure ma anche commerciale.



Gaia Guarino