Brussels Airlines, 78 destinazioni per l’estate 2021

15:29

Brussels Airlines si prepara all’estate. La compagnia aerea ha alzato il velo sulla programmazione dei mesi estivi, che include 78 destinazioni: 18 in Africa e Nord America e 60 a corto e medio raggio verso le principali località turistiche di Italia, Grecia, Portogallo e Spagna.

A partire da aprile il vettore volerà verso Alicante, Atene, Barcellona, Bilbao, Bologna, Budapest, Catania, Cracovia , Faro, Gran Canaria, Heraklion, Kos, Lisbona, Madrid, Malaga, Napoli, Nizza, Oslo, Porto, Praga, Roma, Stoccolma, Tel Aviv, Tenerife, Valencia, Vilnius e Varsavia.



A maggio, invece, si aggiungeranno le rotte verso Dubrovnik, Edimburgo, Ibiza, Milano Linate, Mosca, Palermo, Palma di Maiorca, Rodi, Spalato e Vienna. Queste saranno potenziate con ulteriori frequenze nel mese di giugno.



Sempre a giungo, saranno attivati poi i voli per Bari, Birmingham, Corfù, Firenze, Goteborg, San Pietroburgo, Yerevan e Zante. Mentre debutterà ad agosto il collegamento Bruxelles-Francoforte.



Lungo raggio

Per quanto riguarda il lungo raggio, la compagnia aerea prevede di tornare oltreoceano nel mese di giugno. Saranno riattivati il 14 giugno i voli verso Washington Dc e New York; e il 15 giugno quelli per Montreal.



In Africa, Brussels Airlines aumenterà gradualmente le frequenze verso tutte le sue destinazioni, per arrivare a operare su base giornaliera, nel mese di giugno, le rotte verso Abidjan (Costa d'Avorio), Accra (Ghana), Banjul (Gambia) e Dakar (Senegal).



Sono poi previsti voli verso Douala e Yaounde (Camerun), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) ed Entebbe (Uganda). Tornerà, inoltre, a essere servita Luanda dal 15 giugno.