Air France testa un pass sanitario per i voli sulle Antille

08:47

Partirà l'11 marzo il programma sperimentale di quattro settimane che Air France vuole testare sui voli in partenza da Parigi per le Antille. L'obiettivo è verificare in modo sicuro i test anti-Covid semplificando al massimo l'esperienza di volo per i passeggeri ed eliminando l'obbligo di esibire certificati cartacei.

In pratica, si legge su AirMag, i passeggeri potranno registrare sull'apposita app ICC AOKpass i risultati del test Covid effettuato in un laboratorio partner: l'app verifica quindi che il test presentato sia valido e conforme alle normative del paese di destinazione tramite una rete protetta dalla tecnologia blockchain.



Il test, della durata di quattro settimane e condotto con il supporto di Paris Aéroport, inizierà l'11 marzo su tutti i voli Air France da Parigi-CDG a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, e Fort-de-France, in Martinica. O. D.