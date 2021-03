Compagnie aeree: ecco chi 'rischia' debuttando nel 2021

16:37

Pubblicità

Se l'anno peggiore di sempre per il trasporto aereo si è portato via un numero impressionante di compagnie, le prospettive di ripresa e di spazi vuoti da riempire ha attivato anche un meccanismo inverso. E in tanti hanno deciso di investire e provare a lanciarsi nell'arena con nuovi soggetti che vedranno la luce per la prima volta quest'anno. Verosimilmente, visto che la situazione ancora complicata e in evoluzione potrebbe spingere qualcuno ad attendere, ma di fatto resta un fermento importante.

Partendo dall'Italia, emerge un poker di new entry che contrassegneranno il 2021. Tre sono novità assolute, come nel caso di Ego Airways, Kairos e LitoraLi.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link