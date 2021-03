Hinkles, Loganair: “Il business travel non sarà più come prima”

17:29

Secondo Jonathan Hinkles, ceo di Loganair, il business travel non tornerà più come prima.

Pubblicità

Per il manager i meeting da remoto soppianteranno definitivamente le riunioni dal vivo e questo avrà un impatto non indifferente anche sul comparto aereo, che avrà a che fare un mercato più ristretto, ma con una necessità di frequenze e connessioni comunque elevata.



Il mondo dei servizi, come consulenza, assicurazioni e retail - a parere di Hinkles - sfrutterà le potenzialità dell'online.

Come riporta travelmole.com, Loganair, come conseguenza di un simile scenario, potrebbe operare al 70% della sua capacità totale per adattarsi a una riduzione del traffico. G.G.