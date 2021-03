Canarian Airways, in progetto una graduale espansione della flotta

10:11

Canarian Airways, la compagnia aerea appena fondata dagli albergatori di Tenerife, non si accontenterà di un solo aereo.

Sebbene il piano consista nell'avvio delle operazioni il prossimo giugno con un solo Airbus A319 con capacità per 144 passeggeri, l'intenzione è quella di espandere la flotta a breve o medio termine.

Come riportato da Preferente, il direttore della compagnia, Jorge Marichal, ha confermato che "il piano è quello di aumentare progressivamente la flotta. Faremo le cose molto lentamente, cercando di crescere gradualmente".



Marichal riconosce che "per consolidare il progetto sarebbe opportuno aumentare la capacità entro un ragionevole periodo di tempo”. Tuttavia, chiarisce che "quest’anno opereremo con un solo aeromobile e in nessun caso aspiriamo ad essere una grande compagnia aerea in termini di capacità”.



Canarian Airways, compagnia guidata dagli albergatori di Tenerife e One Airways, aprirà la vendita dei biglietti per destinazioni come Madrid, Barcellona, Vigo e Bilbao, Glasgow, Cardiff e Berlino già in marzo .



La sua intenzione è di decollare nella seconda metà di giugno, effettuando voli commerciali non regolari a seconda delle esigenze degli albergatori di Tenerife.