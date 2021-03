10:04

Una concessione e tante richieste. Dietro alla reciproca soddisfazione dimostrata ieri dal Governo e dalla commissaria Ue Margrete Vestager in merito al futuro di Alitalia e Ita e all’iter che dovrà essere seguito per la nascita della nuova compagnia, non mancano tuttavia paletti severi. E i tempi per l’avvio delle operazioni rischiano di allungarsi.

No al bando di gara

Intanto la nota positiva: non servirà il bando di gara per il conferimento del ramo aviation a Ita. Lo ha scritto a chiare lettera la stessa Vestager in una nota: “Sebbene una gara d'appalto pubblica, aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria sia il modo migliore per stabilire un prezzo di mercato, essa non è un presupposto assoluto per garantire la discontinuità economica”.



Discontinuità

Poi però i paletti, tutti legati al tema caldo della discontinuità. Secondo quanto riportato da Repubblica le richieste (o meglio, imposizioni) riguardano il taglio delle rotte in perdita, la cessione di slot a Linate in particolare, la rinuncia alla quota di maggioranza in caso di partecipazione di Ita negli altri due rami, aviation e handling. E poi un aspetto per certi versi formale, ma altamente spinoso: il cambio di nome.



Intanto il confronto continua e sono attesi nuovi sviluppi già dai prossimi giorni