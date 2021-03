Wizz Air punta sulla Sardegna: quattro rotte domestiche da Olbia

14:06

Sardegna sempre più al centro del mercato del trasporto aereo e per l’estate anche Wizz Air punta a giocare un ruolo di primo piano. Il vettore punta sullo scalo di Olbia e annuncia l’attivazione di 4 collegamenti domestici sul Costa Smeralda.

Si tratta dei voli su Milano Malpensa, base sulla quale il vettore low cost ha contestualmente anche annunciato il posizionamento del sesto aereo, Bologna, Verona e Treviso. Per l’hub del Nord Ovest si partirà con due frequenze settimanali dal 29 aprile per poi passare a due voli al giorno dal mese di giugno.



Sempre nel mese di giugno partiranno le rotte di Verona (giornaliera) e Treviso (5 voli alla settimana). Infine Bologna che debutterà con due frequenze alla settimana da metà maggio per poi passare a giornaliero sempre a giugno.



“L'annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell'Italia e della Sardegna in particolare – sottolinea George Michalopoulos, chief commercial officer -, dimostrando chiaramente la forza del modello di business a bassissimo costo di Wizz Air, poiché continuiamo ad espandere la nostra presenza anche durante questo periodo difficile per il settore. L'annuncio di 4 nuove rotte domestiche per Olbia sottolinea l'importanza del mercato italiano per le nostre operazioni”.