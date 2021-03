Alitalia: quattro i dossier aperti dalla Commissione europea

09:42

Sarebbero 4 i dossier a cui starebbe lavorando la Commissione europea in merito alla questione Alitalia. E il rischio al momento è che almeno per quanto riguarda quelli relativi ai due prestiti statali avvenuti nel 2017 (900 milioni) e 2019 (400) portino a una condanna.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, sotto i fari di Bruxelles ci sarebbe, oltre ai due fatti appena citati, anche l’operazione legata al passaggio a ITA. In merito a quest’ultima i dossier starebbero analizzando da una parte la questione della discontinuità, già al centro dei primi incontri tra il Governo e la commissaria Margrete Vestager, l’altro invece l’investimento previsto fino a 3 miliardi da parte dello Stato nella newco.



Secondo il quotidiano per i primi due filoni appare quasi scontato che si arrivi a un giudizio negativo, mentre sugli altri due il dialogo è ancora aperto e venerdì prossimo è previsto un nuovo vertice. Probabile che per portare avanti la nascita della nuova compagnia arrivino dalla Ue nuovi paletti e vincoli.