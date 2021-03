Da Ancona a Spalato con Croatia Airlines

13:36

Nuova destinazione internazionale per l’aeroporto di Ancona. Lo scalo annuncia il lancio della nuova rotta verso Spalato, operata da Croatia Airlines. Il volo prenderà il via il prossimo 31 luglio e i collegamenti saranno operati tre volte alla settimana.

Gli aerei della compagnia decolleranno il martedì, il giovedì e il sabato, con un Dash 8 da 76 posti. In collaborazione con l’operatore Goro Tours di Pesaro sarà possibile anche prenotare il volo a prezzi speciali abbinando soggiorni in hotel e appartamenti e mini crociere in partenza da Spalato.



I voli partiranno da Ancona il sabato alle 19,05, con arrivo previsto a Spalato alle 20, e alle 17,50 il martedì e il giovedì, con atterraggio in Croazia alle 18,45.