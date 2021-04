09:35

Riprenderà il primo giugno il collegamento Milano-New York di Emirates. Il volo sarà un’estensione della rotta tra Dubai e lo scalo di Malpensa EK205 e sarà operato utilizzando un B777-300er con 354 posti di cui 8 in prima e 42 in business.

“Il servizio giornaliero da e per New York Jfk – spiega la compagnia in una nota - sarà attivo tre volte alla settimana, facilitando in questo modo il commercio e il turismo e offrendo ai viaggiatori maggior connessione, convenienza e scelta”.



La ripresa del Milano-New York si inserisce nel processo di intensificazione dei voli Emirates verso gli Stati Uniti: dal mese di giugno, infatti, oltre al volo dall’Italia riprenderanno anche le rotte su Newark e Orlando portando a 11 le destinazioni collegate da Dubai.



"Il volo EK205 partirà da Dubai alle 9.45 - conclude la nota -, arriverà a Milano alle 14.20 per ripartire alle ore 16, arrivando all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York alle ore 19 dello stesso giorno. Il volo di ritorno EK206 partirà dal Jfk alle ore 22.20, arrivando a Milano alle 12.15 del giorno successivo per proseguire per Dubai alle ore 14.05".