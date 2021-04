Latam: biglietti flessibili fino al 30 aprile per tutto il Sudamerica

08:47

Latam Airlines ha deciso di estendere fino al 30 aprile la campagna di prenotazione flessibile per i voli tra Europa e Sudamerica. L’iniziativa, valida per i collegamenti tra il Vecchio Continente e destinazioni quali Cile, Colombia, Argentina e Perù, dà ai viaggiatori la possibilità di cancellare il volo anche poco prima della partenza senza alcun costo e con il rimborso totale del biglietto.

È valida per qualsiasi tariffa Latam, in classe economica e Premium Business, per acquisti effettuati fino al 30 aprile 2021 per qualsiasi data di volo ed è disponibile su Latam.com e nelle agenzie di viaggi.