American Airlines: Freig diventa vice president of International Operations

08:00

José A. Freig è stato nominato vice president of International Operations di American Airlines. Nel suo nuovo ruolo Freig (nella foto) sarà a capo delle operazioni di American in America Latina, Caraibi, Canada, Europa e Asia / Pacifico, dirigendo inoltre il Premium Guest Services.

La divisione internazionale di American Airlines include oggi un network di oltre 110 destinazioni nel mondo, una rete di lounge situate in 32 destinazioni e un team dedicato alle operazioni di oltre 6.000 dipendenti.



Il percorso di ripresa in Italia

Nel corso di quest’anno la compagnia prevede di proseguire nel percorso di ripresa globale e l’Italia ha un ruolo di rilievo in questo percorso, con l’introduzione dei voli Covid-tested verso Milano Malpensa e Roma Fiumicino da New York (Jfk). Prima della partenza i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i viaggiatori in arrivo a Milano e Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.



Il volo Milano-New York è operativo dal 4 aprile e quello su Roma avrà inizio dagli Stati Uniti l’8 maggio e dall’Italia il 9 maggio. Entrambi i voli sono operati da aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Da Roma Fiumicino American opera anche il volo verso Dallas-Fort Worth (DFW) con Boeing 787-800.



La carriera di Freig

La carriera di Freig in American Airlines ha avuto inizio nel 2008, in qualità di Director of Corporate Security, per ricoprire successivamente i ruoli di Managing Director of International Government Affairs e Chief Security Officer. A partire dal 2018 Freig ha assunto il ruolo di Managing Director per l’America Latina e i Caraibi e, più di recente, ha assunto la guida del dipartimento che si è occupato di reagire al Covid-19.