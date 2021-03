16:51

Tornano con l’orario estivo i collegamenti American Airlines fra l’Italia e gli Stati Uniti. Il vettore ha infatti ampliato a partire da questo mese il suo operativo per la summer riaprendo 10 rotte verso gli Usa da diversi aeroporti in Gran Bretagna e in Europa.

Per quanto riguarda l’Italia, i collegamenti American ripartiranno il 28 marzo da Roma verso Dallas, con un volo giornaliero.

Dal 4 aprile si aggiungerà il volo giornaliero da Milano Malpensa verso New York.



“Noi saremo qui quando i nostri clienti saranno pronti a volare - ha detto Tom Lattig, vice presidente Emea sales di American Airlines -. Pulizia, igiene e sicurezza sono al primo posto, abbiamo adottato ampie misure per garantire che sia sicuro viaggiare, incluso il conseguimento della certificazione Star dal Global Biorisk Advisory Council, per l'intera flotta di aeromobili e per tutte le nostre lounge Admirals Club”.



Dal resto d’Europa, American ha riattivato i collegamenti da Barcellona, Dublino, Francoforte, Londra Heathrow, Madrid e Parigi Charles de Gaulle.



Prima di volare, i clienti possono utilizzare l'app gratuita VeriFLY da tutte le destinazioni internazionali verso gli Stati Uniti per verificare i requisiti di viaggio.