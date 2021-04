di Remo Vangelista

08:35

Air Italy non è ancora finita. Bisogna ascoltare la voce di questo pilota torinese di B 767 per capire che da qualche parte esiste ancora una possibilità per la compagnia aerea un tempo guidata da Karim Aga Khan.

Andrea Rossini, pilota e sindacalista Cgil di Air Italy, volava dalla base di Milano Malpensa su collegamenti a lungo raggio. Dopo aver partecipato alla manifestazione del comparto a Roma, è tornato a casa convinto che vi siano ancora spiragli per la compagnia aerea con base di armamento a Olbia.



Rossini, da dove arriva questa speranza?

Il trasporto aereo ha subito un colpo durissimo da questa pandemia e deve essere rimesso in moto. Con la riaccensione dei motori cambieranno molte cose e credo anche per Air Italy.



Intanto il 30 giugno finisce la cassa integrazione. Esiste la speranza di spostarla a fine anno?

Durante la manifestazione di Roma abbiamo incontrato il vice ministro allo Sviluppo Economico Alessandra Todde e speriamo di avere risposte nelle prossime settimane. Chiediamo di spostare la cassa al 31 dicembre, per dare ancora una possibilità a 1.400 famiglie.



Però il ministro Giorgietti ha lasciato intendere che non vi sono grandi spazi…

Ci sono, perché il Governo deve dimostrare di credere e investire nel trasporto aereo. Vale per noi come per i colleghi di Alitalia o Blue Panorama. Si tratta di un settore con grandi potenzialità che è destinato a ripartire.



Lei come gli altri piloti rischiate di perdere l’abilitazione?

Sono un pilota con 10mila ore di vuole e ogni anno devo comunque rinnovare l’abilitazione. Abbiamo bisogna di un segnale di speranza tutti, dal personale di volo a quello di terra. Ecco perché la cassa sino al 31 dicembre potrebbe riaprire molte partite.



Compresa Air Italy? Le trattative con i fondi esteri sono vere?

Tutto è possibile e anche le Regioni coinvolte si stanno rendendo conto che non ha senso mettere fine a questa esperienza in questo modo. Sui fondi non ho notizie di queste ore e al momento siamo in attesa, come tutti.



Vita dura per i piloti in questi periodi…

Però rifarei questa scelta altre mille volte. Un mestiere affascinante competitivo e per questo che lottiamo per la nostra professione e la compagnia. Mi creda, non è ancora finita…