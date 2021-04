Qatar Airways espande le rotte in Africa

19:30

Dal 16 giugno Qatar Airways aggiunge tre voli settimanali per Abidjan, in Costa d'Avorio, via Accra. Abidjan è la quarta nuova destinazione in Africa annunciata dal vettore dall'inizio della pandemia. Il servizio sarà operato dal Boeing 787 Dreamliner con 22 posti in business class e 232 posti in economy class.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Siamo lieti di lanciare i voli per Abidjan, la nostra quarta nuova destinazione in Africa dall'inizio della pandemia. In Qatar Airways rimaniamo impegnati nel mercato africano: stiamo espandendo il nostro network in tutto il continente e offrendo numerose connessioni grazie alla più grande rete di destinazioni in Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Nord America. Siamo grati al governo della Costa d'Avorio per il suo sostegno al lancio di questi voli. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Costa d'Avorio per far crescere costantemente questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione".



Qatar Airways ha anche recentemente annunciato che riprenderà i servizi a Khartoum, in Sudan, con quattro voli settimanali a partire dall'11 maggio 2021.

I passeggeri di Qatar Airways provenienti dall'Africa possono approfittare di nuove franchigie di bagaglio che vanno da 46 kg per la classe economica (divisi in due pezzi) e 64 kg (divisi in due pezzi) in classe business.