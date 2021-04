08:26

Se il Covid ha sconvolto il mondo e, nel segmento travel, ha sconquassato l’industria del trasporto aereo, tra gli effetti collaterali dello tsunami in molti casi c’è stato anche lo stravolgimento della mappa delle rotte più trafficate.

È quanto emerge dal rapporto Enac, che ogni anno analizza cifra per cifra, tutto il tessuto della connettività in Italia e tra Italia ed estero. Fermi restando i crolli nel numero di passeggeri trasportati, non tutte le direttrici hanno subito il contraccolpo con la medesima entità e così la classifica, già più volte mutata negli ultimi anni, ha subito ulteriori variazioni.



Estero

Le prime sorprese arrivano proprio dai collegamenti oltre confine, con l’addio alla vetta da parte della Roma Fiumicino-Barcellona. Il volo è scivolato al sesto posto, mentre il primato se l’è assicurato nel 2020 la tratta tra Roma e Parigi Cdg (che diventa anche la sesta rotta in assoluto). Il podio è poi completato dalla Fiumicino-Londra e dalla Fiumicino-Amsterdam, mentre retrocede il Roma-Madrid. Al quinto posto la prima rotta da Malpensa, quella su Parigi.



Italia

Sul fronte interno le rotte sulla Sicilia la fanno da padrone con il Roma-Catania in vetta seguito da Roma-Palermo e Milano-Catania. Nelle prime 5 si intrufola solamente il Roma-Cagliari al quarto posto. Scivola invece ancora di una posizione l’ex rotta regina del trasporto aereo italiano: la Linate-Fiumicino infatti è ormai relegata al settimo posto.