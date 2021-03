08:35

Quella alle porte sarà sicuramente un’estate anomala e uno dei nodi più corposi ancora da sciogliere riguarda le prossime mosse delle compagnie aeree. Dopo mesi di attività ridotta, l’avvio dell’orario estivo riaccende la speranza che si possa ricominciare a parlare di ripresa, ma le incertezze e i temi sul tappeto restano ancora tanti.

I driver per il futuro

Qualche certezza tuttavia comincia a delinearsi. Nell’inchiesta condotta da TTG Italia fra i principali player del settore aereo e pubblicata sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition, emerge univoca la sensazione che i driver fondamentali per il futuro siano basati su flessibilità, sicurezza e pricing, considerati fattori chiave nelle scelte del consumatore.



Verso la riapertura dei confini

Di fondamentale importanza anche l’andamento della campagna vaccinale e la riapertura dei confini anche verso Paesi extra Ue, che vanno di pari passo con un dialogo con i clienti che sappia trasferire la tranquillità di poter andare in vacanza nelle destinazioni verso le quali sarà possibile viaggiare.



La Digital Green Card

Senza dimenticare che ora c’è un elemento di speranza in più, identificato nel passaporto vaccinale della Ue. La Commissione europea ha dato il via libera all’iter breve per arrivare all’approvazione del documento e il voto finale dovrebbe arrivare entro fine aprile, con la ‘Digital Green Card’ disponibile da fine giugno.



Le opinioni dei protagonisti, con le previsioni a breve e medio termine sull’andamento dei flussi turistici, sono disponibili all’interno dell’inchiesta pubblicata su TTG Magazine di oggi, online sulla Digital edition.