Vueling sempre più ‘pet friendly’: fino a 3 animali a bordo

21:00

Da questo mese è possibile portare fino a 3 animali a bordo degli aerei Vueling. Il vettore ha anche incrementato il peso massimo permesso, portandolo da 8 a 10 kg (comprendendo l’animale, la cuccia e i suoi accessori).

Il servizio è disponibile su tutti i voli in Europa, fatta eccezione per il Regno Unito e l’Irlanda.



Per richiedere il servizio i passeggeri devono prenotare il posto degli animali da compagnia durante o alla fine del processo di acquisto del biglietto.



Una volta in aeroporto, i passeggeri dovranno recarsi, con gli animali e muniti della documentazione necessaria, ai desk del check-in per l’assegnazione del posto e la consegna della carta d’imbarco.



Gli animali domestici che viaggiano con Vueling possono inoltre essere coperti da assicurazione.