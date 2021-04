Vueling e la strategia dei piccoli passi

di Lino Vuotto

Lavorare su un programma di rotte su base mensile. È questa la strategia che Vueling sta portando avanti sotto il segno della massima cautela. “Per il mese di aprile - spiega Charlotte Dumesnil, director of sales, distribution and alliances - Vueling opererà 13 rotte da 9 aeroporti italiani, tra cui Roma, Firenze, Catania e Palermo. Inoltre, abbiamo recentemente annunciato una nuova rotta per la stagione estiva, che sarà operativa a giugno, da Ancona a Barcellona, il principale hub operativo di Vueling”. A giugno inoltre partirà anche un collegamento tra la Capitale e Lampedusa.

“In questo momento – prosegue Dumesnil - la nostra priorità è offrire ai nostri clienti un'esperienza di volo sicura, che possiamo garantire grazie alle particolari misure di prevenzione e sicurezza che abbiamo adottato. Anche la flessibilità nella gestione delle prenotazioni rappresenta per noi un fattore importante per andare incontro alle nuove esigenze dei viaggiatori che devono poter cambiare i loro programmi anche all’ultimo momento”.



Il ruolo delle agenzie

Per cavalcare la fase della ripresa, secondo la manager, sarà comunque fondamentale anche l’apporto delle agenzie di viaggi: “Abbiamo mantenuto un contatto continuo negli ultimi 12 mesi. Nelle ultime settimane abbiamo iniziato già a preparare congiuntamente la fase di ripresa e a valutare le opportunità in base alla domanda e alle aspettative dei clienti”.