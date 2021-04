Il nodo del lungo raggio: ecco come i vettori dovranno modificare l'impostazione

12:03

Sarà il lungo raggio uno degli aghi della bilancia nella revisione del business delle compagnie aeree secondo lo studio McKinsey. Il segmento avrà bisogno di aggiustamenti secondo diversi punti di vista a causa del minore impatto di quello che fino alla pandemia era la gallina dalle uova d’oro delle compagnie, ovvero il business travel.

“Le compagnie aeree hanno aggiunto molti voli negli ultimi anni tra hub e città più piccole – si legge nello studio -, utilizzando widebody di piccole dimensioni come il Boeing 787. Questi voli funzionano a causa della domanda aziendale ad alto rendimento. Con la domanda economica contenuta, l'economia favorisce gli aerei più grandi che volano meno frequentemente. Le compagnie aeree potrebbero scoprire che aeromobili più grandi come Airbus A350 o Boeing 777, che hanno costi unitari inferiori, diventano la base della rete a lungo raggio”.



Anche sul fronte dei pricing i vettori dovranno lavorare a un programma di revisione: “Oggi la maggior parte dei vettori prezza i voli diretti da punto a punto a un prezzo più alto – prosegue lo studio -. I viaggiatori che preferiscono il tempo al prezzo, soprattutto i viaggiatori d'affari, prenotano questi voli diretti. I viaggiatori leisure, anche quelli che viaggiano in classi premium, sono più sensibili ai prezzi e possono scegliere un percorso indiretto. Potrebbe essere necessario ridurre questo grande divario tra prezzi non stop e prezzi di connessione”.