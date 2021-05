14:58

Sarebbero due le bozze relative al futuro di Alitalia al vaglio del premier Mario Draghi. E sarà una di queste, come spiegato al Corriere della Sera da fonti istituzionali, a essere inviata a Bruxelles per avviare le trattative e provare a far decollare la newco pubblica ‘Italia Trasporto Aereo’.

Entrambe le ipotesi, il cui contenuto è ancora top secret, imporrebbero comunque alcuni sacrifici, ma per Ita i tempi tecnici stanno per scadere ed è urgente un’accelerazione delle decisioni. Servono circa 60 giorni per avviare le operazioni e il via libero degli uffici del commissario europeo per la Concorrenza Margrethe Vestager deve arrivare non oltre metà maggio per sperare di salvare la stagione estiva.



Le due bozze non sarebbero molto diverse tra loro, ma cercherebbero comunque di soddisfare la richiesta di discontinuità con Alitalia in amministrazione straordinaria ipotizzando scenari ed equilibri diversi, come ad esempio abbandonando il programma fedeltà MilleMiglia per conservare in cambio l’handling o rilevando la manutenzione ma gestendola in minoranza e dando la maggioranza a un partner industriale.



Non appena Draghi avrà deciso, tutta la documentazione verrà inviata a Bruxelles per la fase di negoziazione. Intanto, dall’Europa si sottolinea il silenzio di quasi tre settimane da parte delle autorità italiane. Rimandato anche l’annuncio della decisione finale della Ue sulle due indagini che riguardano gli 1,3 miliardi di prestiti erogati alla vecchia Alitalia nel 2017 e 2019, anche se la condanna almeno una parte di quei soldi — i primi 900 milioni — è sicura.



Intanto, l’agenda di Vestager fino a venerdì 14 maggio non prevede incontri con chi si occupa del dossier, ma un vertice è programmabile in ogni momento.

Sul fronte operativo Alitalia fa sapere con una nota di essere stata la compagnia aerea più puntuale in Europa e sesta nel mondo nei primi quattro mesi di quest’anno “con il 93,6% dei voli arrivati in orario”. A confermarlo i dati di FlightStats dopo aver confrontato le prestazioni delle compagnie aeree. E in maggio e giugno il vettore intende operare oltre 12 mila voli con un aumento del 150% rispetto al 2020.