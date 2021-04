08:04

“Dobbiamo proteggere la stagione estiva, non di ITA o di Alitalia, ma di questo Paese”. Arriva un nuovo affondo da parte dell’amministratore delegato di ITA Fabio Lazzerini nel corso dell’audizione alla Camera che si è tenuta ieri.



Il manager ha nuovamente ribadito la necessità di fare presto nel passaggio tra le due realtà, spiegando: “Noi abbiamo questa proposta concreta per prendere fin da subito Alitalia con una interlocuzione positiva e trasparente con la Commissione Europea. Appena abbiamo l'ok della Ue prendiamo l'attività commerciale. Così possiamo dare tranquillità ai clienti, siglare gli accordi con tour operator, aziende di crociere e agenzie di viaggi e programmare la stagione estiva”.

Secondo il manager quindi la priorità attuale è quella di prendere il controllo commerciale dell’azienda per potere dare sicurezza al mercato, oltre che direttamente ai clienti, in vista della stagione estiva, senza rischiare di perdere ulteriori quote di mercato rispetto ai competitor e porre le basi per la crescita futuro, come da piano industriale.