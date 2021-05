Wizz Air investe su Bari, 25 destinazioni per l'estate

di Adriano Lovera

12:47

Un aereo in più basato sullo scalo e otto nuove rotte in vista dell’estate. Wizz Air ha presentato il suo impegno sull’aeroporto di Bari, che a partire da luglio verrà collegato complessivamente con 25 destinazioni italiane ed estere.

Sul fronte domestico le novità sono Treviso e Milano Linate. “Con il primo presidiamo il Nord-Est, mentre con il secondo copriamo a pieno il milanese, visto che siamo già presenti a Malpensa” ha spiegato George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air.



"Varchiamo i confini europei"

Tra le new entry anche Londra Luton, Basilea, Corfù e Mykonos. “Ma soprattutto, varchiamo i confini europei introducendo Tel Aviv e Abu Dhabi” ha aggiunto il manager.



Abu Dhabi, rotta strategica per il prossimo Expo di Dubai, parte infatti dal 21 settembre. E sarà il volo più lungo mai operato dallo scalo pugliese. “Vediamo la Puglia come un grande bacino in cui crescere - ha concluso Michalopoulos -. Anche per questo abbiamo attivato anche le rotte su Brindisi, da Milano, Bologna e Pisa”.



In futuro Wizz Air non esclude neppure un eventuale impegno su Foggia. Ma al momento resta solo un’opzione, non a breve termine.