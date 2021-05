08:02

“La creazione di una compagnia aerea sarda può rappresentare un’opportunità per garantire il diritto alla mobilità ai sardi e l'accessibilità della Sardegna soprattutto per la filiera turistica. Ma su questo progetto è necessario far convergere la volontà di tutti, in un’azione comune che possa essere portata avanti davanti al Governo e all’Unione Europea per superare ostacoli che non sono di natura economica ne’ organizzativa, ma di natura burocratica in sede europea”.

Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, interviene così nella vicenda Air Italy, promuovendo nuovamente la nascita di una compagnia aerea sarda e sostenendo in questa maniera l’occupazione per i lavoratori di Air Italy.



“Contatterò il ministro dello Sviluppo Economico - ha detto il Presidente Solinas - per mettere sul tavolo l’ipotesi di uscita dalla crisi industriale. Fin da subito riformuleremo i calcoli per dar vita a una compagnia regionale e per avere contezza dei costi dello start up di una società in house che abbia il suo core business nella continuità territoriale, una newco pubblica che potrebbe progressivamente aprirsi a imprenditori privati, soci industriali che si sentirebbero garantiti dalla presenza pubblica. La Sardegna - ha detto ancora Solinas - deve avare garantito il proprio diritto alla continuità”.



Quello che serve per realizzare il progetto di un vettore regionale, sostiene il presidente della Regione, è costruire intorno al progetto un consenso complessivo: “Regione, sindacati, e poi il Governo, che deve tutelare il progetto davanti alla Commissione Europea, accettando l’ipotesi di pagare una fase di start up con risorse pubbliche ma evitando la configurazione di un aiuto di Stato” ha concluso Solinas.