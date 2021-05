Volotea riattiva i collegamenti da Pisa su Olbia e Nantes

14:22

Verrà riattivata da domani, 28 maggio, la rotta di Volotea sull’aeroporto di Pisa in direzione di Olbia. E nelle prossime settimane la compagnia low cost rimetterà in pista anche il collegamento su Nantes, sempre dallo scalo toscano.

Per quanto riguarda il Pisa-Olbia, il volo avrà una frequenze che aumenterà fino ad arrivare a 6 voli alla settimana in alta stagione, mentre la rotta sulla Francia sarà bisettimanale.



“La ripartenza delle rotte per Olbia e Nantes dall’aeroporto di Pisa – sottolinea Toscana Aeroporti in una nota - rappresenta un’importante conferma della fiducia nella ripartenza dei movimenti e, quindi, dell’intero comparto aereo. I nostri scali sono pronti ad accogliere i passeggeri in arrivo e in partenza con le misure più adeguate a garantire la sicurezza”.