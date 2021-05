Aeroporti di Roma accelera sulla sostenibilità, zero emissioni entro il 2030

di Amina D'Addario

09:16

Aeroporti di Roma "annullerà le emissioni di Co2 in aeroporto entro il 2030". Lo ha assicurato l'amministratore delegato Marco Troncone intervenendo al webinar 'Green Finance. Un catalizzatore per lo sviluppo sostenibile'.

"Gli aeroporti - ha sottolineato Troncone - sono visti con un po' di accanimento come un settore particolarmente inquinante, mentre meno del 2% delle emissioni globali dipende dal trasporto aereo". Nonostante questo, ha proseguito, "il settore aviation deve fare una transizione green. Non si può abbandonare la connettività aeronautica, piuttosto bisogna volare in maniera sostenibile".



Troncone ha quindi spiegato che gli investimenti degli scali romani in questa direzione saranno in parte finanziati con il Green bond da 500 milioni emesso da Adr alcune settimane fa. E che, ha precisato il manager, "collega direttamente il costo del debito ai successi del percorso di decarbonizzazione".