easyJet e il piano ‘Protection promise’: cambi gratis anche 2 ore prima del volo

15:09

A caccia di clienti con ogni mezzo (lecito, s’intenda) per combattere una battaglia, quella dei voli estivi, che sarà lunga e probabilmente ricca di sorprese. Come evidenziato più volte, uno degli elementi fondamentali per riconquistare il mercato da parte delle compagnie aeree è quello della flessibilità e i vettori in questi mesi hanno messo a punto piani dettagliati su questo fronte.

Ora arriva una mossa da parte di easyJet che sembra spingere all’estremo questa prospettiva: secondo quanto anticipato da Globetrender, la compagnia ha messo a punto il progetto ‘Protection Promise’ all’interno del quale verrà concessa ai clienti la possibilità di cambiare la prenotazione fino a due ore prima della partenza. Senza costi aggiuntivi (in precedenza la fee poteva arrivare fino a 50 euro circa) e senza restrizioni del network, fino a settembre 2022.



La compagnia inoltre intende provvedere al rimborso del biglietto per emergenze legate alla pandemia, come un lockdown improvviso o l’obbligo di quarantena in hotel.