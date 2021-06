I vettori Usa chiedono al Regno Unito di riaprire alle rotte transatlantiche

09:21

Un’azione rapida per riaprire ai voli tra Uk e Usa. È questa la richiesta che arriva dai vettori statunitensi al Governo inglese. L’appello è emerso nel corso del meeting che ha visto anche la partecipazione dei ceo di American Airlines, British Airways, Jet Blue, United e Virgin.

Secondo le compagnie a stelle e strisce, i livelli di vaccinazione di entrambe le mete consentono infatti di aprire i viaggi in sicurezza. La richiesta prevede comunque di aprire ai viaggi di cittadini vaccinanti o con test Pcr negativo, come ha sottolineato in particolare Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines.



Al Governo inglese, come riporta travelmole.com, è stato chiesto in particolare di rimuovere il test Pcr al momento del rientro.