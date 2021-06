Iberia scommette sulla Penisola: voli verso 12 città per l’estate

12:06

“L’Italia è una delle grandi scommesse del gruppo per questa estate”. Così Iberia annuncia gli impegni sulla Penisola per far fronte alla stagione estiva. La compagnia aerea dal gruppo Iag opererà voli verso 12 destinazioni. Alle attuali Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino si aggiungeranno, da metà giugno, Bari, Catania, Olbia, Cagliari e Palermo.

Lo schedule per le nuove destinazioni prevede, a partire dal 21 giugno, tre frequenze settimanali (il lunedì, venerdì e sabato) per Bari a luglio, agosto e settembre; e tre voli a settimana per Catania, che saliranno a cinque a luglio, per poi diventare giornalieri nel mese di agosto.



Dal 22 giugno il vettore servirà l’aeroporto di Olbia con tre voli a settimana, che aumenteranno a quattro a luglio e cinque ad agosto, tornando a tre a settimana nel mese di settembre.



Sarà Iberia Express a volare verso Cagliari dal 18 giugno, con due frequenze alla settimana, mentre Palermo sarà servita con una frequenza settimanale dal 24 giugno. Durante il mese di luglio ci saranno due voli alla settimana (il giovedì e il sabato) e ad agosto e nel mese di settembre ci sarà un ulteriore volo settimanale, il mercoledì.



Le altre destinazioni

Per quanto riguarda il resto del network italiano, Iberia servirà la Capitale con 18 frequenze settimanali che, da luglio, aumentereanno a 21. Tre i voli giornalieri su Milano da Madrid, mentre Firenze sarà servita con quattro frequenze settimanali e, nel mese di luglio, con voli giornalieri.



Dieci le frequenze previste per Venezia a giugno. Queste diventeranno 14 nel mese di luglio.



Iberia opererà poi cinque voli a settimana a giugno verso Napoli e aggiungerà un’ulteriore frequenza da luglio, offrendo un volo giornaliero tranne il martedì.



La tratta verso Bologna sarà operata da Iberia Regional/Air Nostrum, con 11 frequenze settimanali nel mese di giugno e 14 a luglio. Iberia Regional/Air Nostrum opererà anche i collegamenti verso Torino, con con 5 frequenze settimanali durante il mese di giugno e una connessione giornaliera nel mese di luglio.