10:14

Air France in estate tornerà al 65 per cento della capacità rispetto al 2019, con una crescita robusta rispetto al 40 per cento dell’operatività del mese di maggio.

Ci sarà anche molta Italia nel network del vettore francese: sono previsti infatti collegamenti verso 12 destinazioni della Penisola: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa (new entry della programmazione), Roma, Torino e Venezia. Più in generale sulla rete a corto e medio raggio, oltre alla sua programmazione abituale, quest'estate Air France opererà 81 rotte stagionali di cui 23 nuove.



Il lungo raggio

“Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio – si legge in una nota della comagnia -, l’allentamento delle restrizioni per viaggiare verso la gran parte delle destinazioni caraibiche francesi, permetterà di aumentare la capacità su queste tratte, essenziali per garantire la continuità territoriale. Quest'estate, Air France opererà fino a 3 voli giornalieri per Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica) e Saint-Denis de la Réunion in partenza da Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle, facilitando i collegamenti con tutta la rete Air France”. A livello di flotta quest’estate saranno attivi 181 aerei, 22 dei quali di ritorno dal lungo periodo di stop proprio in questi giorni.