08:02

Bisognerà attendere fino a domani pomeriggio per conoscore le sorti dei dipendenti di Air Italy. Dopo l’esito negativo del tavolo ministeriale di giovedì scorso, durato oltre tre ore, l’appuntamento per riprendere le discussioni sul prolungamento della cassa integrazione è fissato per domani alle 14, al ministero del Lavoro.

Nello scorso incontro, si legge su Ansa.it, le sigle sindacali e i rappresentanti delle Regioni Lombardia e Sardegna hanno sollecitato i commissari liquidatori a prorogare gli ammortizzatori sociali per i 1400 lavoratori del vettore.



Nel frattempo, nulla si muove sul fronte della nuova cordata interessata al vettore capitanata dal finanziere Oleg Evdokimove dalla Longheadland di Paul Whelan.