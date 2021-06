Air Senegal: il Milano-Dakar sale a 6 frequenze da agosto

12:55

Arriverà alla fine di agosto l’ulteriore aumento delle frequenze del volo tra Milano Malpensa e Dakar operato da Air Senegal. Dopo l’aggiunta del quinto volo settimanale che inizierà giovedì prossimo, 1 luglio, il mese prossimo verrà inserita in programmazione anche la partenza del venerdì.

La compagnia senegalese opera sul nostro mercato utilizzando un A321 della flotta configurato con 140 posti in economy e 10 in business class. “La franchigia bagaglio inclusa nella tariffa – informa la compagnia in una nota - è di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna) ed è valida per i passeggeri che volano da Milano verso l'intera rete africana via Dakar, in entrambe le direzioni”.